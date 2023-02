Ajax houdt hoop voor return: 'Weet zeker dat we daar wel op doel schieten'

Voor het eerst in drie jaar slaagde Ajax er donderdag niet in om minimaal één keer tussen de palen te schieten. Het spel tegen Union Berlin gaf de Amsterdamse club ook weinig hoop voor de return, maar de uitgangspositie is na de 0-0 in de Johan Cruijff ArenA nog redelijk. Trainer John Heitinga en verdediger Jurriën Timber zien kansen om door te gaan naar de achtste finales van de Europa League.

"Wat positief was? Dat we de nul hebben gehouden. En de teamspirit was ook goed. We hebben gevochten", zei Timber donderdag een uur na het gelijkspel in de ArenA. "Maar de rest moet beter en ik weet zeker dat we dat kunnen."

Heitinga sprak woorden van gelijke strekking. Hij prees keeper Gerónimo Rulli, die geweldig had gekeept, en er was hard gevochten. Maar hij gaf toe dat het niveau omhoog moet om volgende week in Berlijn te kunnen winnen.

"Het spel moet sneller. We moeten meer lopen en meer van positie wisselen. Variatie, dat hebben we nodig", zei Heitinga, die niet verwacht dat Union in eigen stadion anders gaat spelen dan in de ArenA. De nummer twee van de Bundesliga staat erom bekend bijna geen goals weg te geven.

"Union is stug en speelt heel direct. Elke bal die ze veroveren, leggen ze het liefst meteen achter de laatste linie van de tegenstander. Dat doen ze het hele seizoen al, dus volgende week waarschijnlijk ook. En dat is lastig te bespelen."

'We moeten de beelden nog terugkijken'

De pijnlijkste statistiek van de heenwedstrijd in de ArenA was dat Ajax geen enkele keer op het doel van de Duitsers schoot. En dat was voor het eerst sinds het rampzalige uitduel met Getafe in februari 2020. "Union stond verdedigend heel goed", zei Timber. "Ik vind het lastig om nu precies te zeggen hoe het kan dat we geen kansen creëerden. We moeten de beelden nog terugkijken."

Heitinga zag wel meteen waar het fout ging. "We moeten de ruimtes achter de defensie van Union benutten. Daar moet de bal heen, hoe klein die ruimte ook is. En dan kan het goed komen. Dan moet het balbezit leiden tot kansen."

De trainer zei zich ook geen grote zorgen te maken. "De afgelopen weken hebben we steeds veel kansen gecreëerd én veel doelpunten gemaakt. Als het niveau omhooggaat, moet dat ook tegen Union lukken. Ik weet in ieder geval zeker dat we volgende week in Berlijn wel op doel schieten."