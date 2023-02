Frustraties bij PSV na sof in Sevilla: 'We hebben de wedstrijd weggegooid'

Bij PSV waren ze zelfkritisch na de pijnlijke avond in Sevilla. De Eindhovenaren gingen donderdag met 3-0 onderuit tegen de club uit La Liga en zijn daardoor zo goed als kansloos voor de achtste finales van de Europa League.

"Dit is een heel frustrerende avond, voor mij en de spelers", zei trainer Ruud van Nistelrooij na afloop van de ontluisterende nederlaag tegen Veronica. "De spelers beseffen zelf ook wel dat ze de wedstrijd zelf hebben weggegooid."

PSV was opvallend genoeg nog de betere partij in de openingsfase, maar na een half uur spelen kantelde de wedstrijd. Toch kwam Sevilla met hulp van PSV op slag van rust op voorsprong. Na balverlies van Luuk de Jong maakte Youssef En Nesyri de 1-0.

"Ik wilde de bal naar Joey spelen en zag die jongen daar niet staan", verhaalde De Jong over zijn fout. "Als team werden we sowieso slordiger. Ik weet niet wat het was. Je moet het als team vasthouden. Het was heel onnodig allemaal en daardoor sluit je zo'n eerste helft heel slecht af."

Van Nistelrooij was kritischer dan zijn aanvoerder. "Drie momenten van balverlies vlak voor rust mag niet gebeuren. Je weet dat Sevilla het afstraft. We hebben ons niveau gehaald in veel aspecten van het spel, maar we doen onszelf enorm tekort. Dat doet pijn."

Veerman: '1-0 was een behoorlijke tik'

Joey Veerman erkende dat de 1-0 een "behoorlijke tik" voor PSV was en dat was ook terug te zien in het apathische spel van de bezoekers na de rust. Ajax-flop Lucas Ocampos maakte met een schitterende volley de 2-0 en voormalig Ajax-speler Nemanja Gudelj maakte er ook nog 3-0 van.

"Hun tweede goal kwam na een wereldaanname en hij schiet hem goed binnen", aldus Veerman. "Maar eigenlijk moeten we gewoon korter dekken op zulke momenten. Zelf hebben we ook nog kansen gehad. Ik schoot nog tegen de paal, die bal had erin gemoeten. Dat is pech."