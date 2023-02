Uitschakeling nabij voor PSV in Europa League na pijnlijke avond in Sevilla

PSV lijkt de achtste finales van de Europa League te kunnen vergeten. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij ging mede door prachtgoals van de voormalig Ajax-spelers Lucas Ocampos en Nemanja Gudelj met 3-0 onderuit bij Sevilla.

PSV was in de openingsfase nog de betere partij, maar na een half uur kantelde de wedstrijd en had de club uit Eindhoven weinig in de melk te brokkelen. Op slag van rust viel de 1-0. Youssef En Nesyri strafte balverlies van voormalig Sevilla-speler Luuk de Jong af.

Na de onderbreking werd het pijnlijker en pijnlijker voor PSV. Ocampos, die in de eerste seizoenshelft mislukte bij Ajax, verdubbelde in de vijftigste minuut de score met een prachtige volley en vijf minuten later bereidde hij ook de 3-0 van voormalig Ajax-speler Gudelj voor. De paal stond de 3-1 van Joey Veerman nog in de weg.

Volg nieuws over PSV Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV Blijf met meldingen op de hoogte

Zo staat PSV volgende week in de return in Eindhoven voor een welhaast onmogelijke opgave in de strijd om een plek in de achtste finales van de Europa League. De ploeg van Van Nistelrooij moet na negentig minuten met drie doelpunten verschil voor staan voor een verlenging. Uitdoelpunten tellen niet dubbel.

Bij een uitschakeling in de Europa League rest PSV nog de titelrace en de strijd om de KNVB-beker. De teleurstellende nummer vier van de Eredivisie staat vier punten achter koploper Feyenoord en speelt zondag de altijd lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

De Nederlandse clubs kenden zo een teleurstellende avond in Europees verband. Eerder op de dag bleef Ajax in de eigen Johan Cruijff ArenA steken op een doelpuntloos gelijkspel tegen Bundesliga-revelatie Union Berlin. Feyenoord (Europa League) en AZ (Conference League) zijn als groepswinnaar al zeker van de achtste finales en kwamen zodoende niet in actie.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.