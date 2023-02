Heitinga moppert niet na gelijkspel tegen Union: 'We hebben wat geluk gehad'

John Heitinga erkent dat Ajax niet mag mopperen na het 0-0-gelijkspel tegen Union Berlin donderdag in de tussenronde van de Europa League. De trainer zag zijn ploeg in de Johan Cruijff ArenA geen enkele keer tussen de palen schieten, terwijl een treffer van de Duitsers werd afgekeurd.

"Of ik blij ben met een gelijkspel? Nou, we hebben wel wat geluk gehad vanavond", zei Heitinga na afloop op zijn persconferentie in de ArenA. "We hadden op meer gehoopt, maar met 0-0 zitten we nog wel volop in de game. Het zal in Berlijn wel beter moeten om door te gaan."

Vooraf werd al gevreesd voor het "stugge" Union, dat knap tweede staat in de Bundesliga. De Duitsers krijgen weinig goals tegen en tegen Ajax bleek waarom.

"We hadden veel balbezit, maar we konden dat niet omzetten in kansen. Het was statisch, zeker voor rust", vervolgde Heitinga, die halverwege spits Brian Brobbey bracht voor linksback Owen Wijndal. "In de tweede helft hadden we meer power en voetbal in de ploeg, maar het bleef onvoldoende. We hebben niet het niveau aan kunnen tikken dat we nastreven."

Ajax-keeper Gerónimo Rulli had een paar goede reddingen. Foto: Getty Images

'Rulli keepte geweldig'

Ondanks het povere spel had Heitinga lichtpunten gezien. "De achterhoede heeft gevochten, dat was goed. En met Gerónimo Rulli hadden we vandaag een geweldige keeper, die heeft er aardig wat ballen uit gehouden."

De Argentijn had in de 66e minuut alleen geen antwoord op een schot van Union-middenvelder Morten Thorsby. De Duitsers juichten, maar na inmenging van de VAR werd het doelpunt afgekeurd omdat de Noor hands zou hebben gemaakt.

"Over dat moment mogen we ook niet klagen", zei Heitinga. "Het was voor ons gelukkig dat de bal net de arm van de speler raakte. Zo is een moeilijke wedstrijd nog redelijk goed afgelopen met 0-0. We moeten aan de bak volgende week."

De return tussen Union en Ajax begint donderdag om 21.00 uur in Stadion An der alten Försterei. De Amsterdammers spelen eerst zondag nog om 16.45 uur in de Eredivisie thuis tegen Sparta Rotterdam.