Ten Hag én Xavi woest op arbiter na Barcelona-United: 'Zulke fouten mogen niet'

Trainers Xavi en Erik ten Hag waren donderdag woest op scheidsrechter Maurizio Mariani na afloop van het Europa League-duel tussen FC Barcelona en Manchester United (2-2). Beide trainers hekelden enkele beslissingen van de Italiaanse leidsman in Camp Nou.

Ten Hag was vooral boos dat Mariani bij een 1-2-voorsprong van United niet floot voor een vermeende overtreding van Jules Koundé op Marcus Rashford. Vanwege zijn aanmerkingen op de arbitrage kreeg Ten Hag een gele kaart.

"De scheidsrechter had een grote invloed op deze wedstrijd", zei Ten Hag tegen BT Sport. "Het was een duidelijke overtreding op Rashford. Dan kun je nog discussiëren of de overtreding binnen of buiten het strafschopgebied was. Maar het was zeker een rode kaart, want Rashford gaat een-op-een met de keeper."

"Zijn beslissing had niet alleen een grote invloed op deze wedstrijd, maar op deze hele ronde. En dat mag niet. Een scheidsrechter mag zo'n fout gewoon niet maken."

Ten Hag baalde bovendien dat zijn ploeg in de eerste helft niet tot scoren was gekomen. "We hebben de wedstrijd gedomineerd, misschien los van de eerste vijftien minuten. Wij hadden moeten scoren in de eerste helft. De kansen die Barcelona kreeg, gaven wij eigenlijk cadeau."

Xavi baalde na afloop ook van scheidsrechter Mariani. Foto: EPA

Xavi: 'Dit was duidelijk een penalty'

Xavi was na afloop ook niet te spreken over de arbitrage. De coach van Barcelona vond vooral dat een vermeende handsbal van United-speler Fred vlak voor tijd bestraft had moeten worden met een strafschop.

"Ik vond dit een overduidelijke penalty", reageerde Xavi. "Ik heb dat ook duidelijk gemaakt aan de scheidsrechter, maar dat veranderde niets. Hij zei dat Fred de arm naast zijn lichaam had, maar dat zie ik anders. Dit is duidelijk een strafschop."

Xavi gaf daarnaast complimenten aan United en Ten Hag. "United is een van de beste ploegen van Europa", zei de Spanjaard. "We speelden tegen een Europese topclub. Ik feliciteer Ten Hag, want hij is erg goed bezig met United."