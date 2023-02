Trabzonspor wint op emotionele avond, bizarre eigen goal Leverkusen-keeper

Trabzonspor heeft op een emotionele avond FC Basel verslagen in de tussenronde van de Conference League. De Turkse club was donderdag in eigen stadion met 1-0 te sterk voor de Zwitsers. In de Europa League verloor Bayer Leverkusen van AS Monaco mede door een bijzondere eigen goal van doelman Lukas Hrádecky: 2-3.

De wedstrijd tussen Trabzonspor en FC Basel stond in het teken van de grote aardbevingsramp in Turkije. Trabzonspor doneert de opbrengst van de verkoop van de bijna 40.000 tickets aan de overlevenden. In het land zijn al meer dan veertigduizend doden geteld.

Voor aanvang van het duel werd op de tribunes een groot spandoek onthuld met een afbeelding van een hulpverlener die een baby onder de puinresten vandaan haalt. In het stadion wapperden ook vele vlaggen van andere Turkse clubs, met als boodschap: "We zullen allemaal samen zijn."

De Deense verdediger Jens Stryger Larsen maakte in de 65e minuut het doelpunt voor Trabzonspor, waar de Nederlanders Stefano Denswil en Dogucan Haspolat een basisplaats hadden. Naci Ünüvar bleef op de reservebank zitten. Bij Basel deed Wouter Burger tot de tachtigste minuut mee.

De return in Zwitserland is volgende week donderdag. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales van de Conference League. Daarin komt AZ voor het eerst in actie. Als groepswinnaar zijn de Alkmaarders vrijgesteld voor de tussenronde.

Landskampioen Trabzonspor komt in de Turkse competitie voorlopig niet in actie. De Süper Lig is stilgelegd als gevolg van de aardbevingsramp. Hatayspor en Gaziantep FK hebben zich teruggetrokken uit de competitie. De twee clubs bevinden zich rond het epicentrum van de aardbeving.

Voor het duel werd een indrukwekkend spandoek vertoond op de tribune. Foto: Getty Images

Doelman Leverkusen gaat in de fout

Bayer Leverkusen ging in de tussenronde van de Europa League met 2-3 onderuit tegen AS Monaco. Hrádecky zorgde voor een snelle achterstand door onder druk van aanvaller Breel Embolo de bal in eigen doel te werken.

Mede door een assist van Jeremie Frimpong kwam Leverkusen terug in de wedstrijd. Maar uiteindelijk zegevierden de Monegasken door een goal in blessuretijd van Axel Disasi.

Juventus kwam niet verder dan 1-1 tegen Nantes, terwijl Sporting CP met dezelfde cijfers gelijkspeelde tegen FC Midtjylland. Eerder op de avond won Red Bull Salzburg van AS Roma (1-0), terwijl Shakhtar Donetsk te sterk was voor Stade Rennais (2-1). FC Barcelona en Manchester United waren aan elkaar gewaagd (2-2).

PSV ging op bezoek bij Sevilla pijnlijk met 3-0 onderuit, mede door treffers van oud-Ajacieden Lucas Ocampos en Nemanja Gudelj. Ajax speelde in de Johan Cruijff ArenA doelpuntloos gelijk tegen Union Berlin.

