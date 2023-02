Trabzonspor verslaat FC Basel op emotionele avond in Conference League

Trabzonspor heeft op een emotionele avond FC Basel verslagen in de tussenronde van de Conference League. De Turkse club was in eigen stadion met 1-0 te sterk voor de Zwitsers.

De wedstrijd stond in het teken van de grote aardbevingsramp in Turkije. Trabzonspor doneert de opbrengst van de verkoop van de bijna 40.000 tickets aan de overlevenden. In het land zijn al meer dan veertigduizend doden geteld.

Voor aanvang van het duel werd op de tribunes een groot spandoek onthuld waarop een hulpverlener was afgebeeld die een baby onder de puinresten vandaan haalt. In het stadion wapperden ook vele vlaggen van andere Turkse clubs, met als boodschap: "We zullen allemaal samen zijn."

De Deen Jens Stryger Larsen maakte in de 65e minuut het doelpunt voor Trabzonspor, waar de Nederlanders Stefano Denswil en Dogucan Haspolat een basisplaats hadden. Naci Ünüvar bleef op de reservebank zitten. Bij Basel deed Wouter Burger tot de 80e minuut mee.

De return in Zwitserland is volgende week donderdag. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales van de Conference League. Daarin komt AZ voor het eerst in actie. Als groepswinnaar zijn de Alkmaarders vrijgesteld voor de tussenronde.

Trabzonspor komt in de Turkse competitie voorlopig niet in actie. De Süper Lig is stilgelegd als gevolg van de aardbevingsramp. Hatayspor en Gaziantep FK hebben zich teruggetrokken uit de competitie. De twee clubs lagen in het epicentrum van de aardbeving.