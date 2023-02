United van Ten Hag geeft voorsprong weg in heerlijke kraker tegen FC Barcelona

Trainer Erik ten Hag heeft donderdag met Manchester United een voorsprong uit handen gegeven tegen FC Barcelona in de tussenronde van de Europa League. De Engelsen leidden in een heerlijke kraker met 1-2, maar de koploper van La Liga maakte er nog 2-2 van.

In een zinderende wedstrijd met kansen over en weer opende FC Barcelona pas vlak na rust de score via Marcos Alonso, die binnenkopte uit een hoekschop. In een tijdsbestek van negen minuten draaide Manchester United de achterstand om in een voorsprong.

Marcus Rashford maakte met een hard schot in de korte hoek de gelijkmaker en zes minuten later werkte FC Barcelona-verdediger Jules Koundé de bal in eigen doel. Raphinha voorkwam een verrassende zege voor Manchester United door een kwartier voor tijd een voorzet binnen te draaien.

Zo hebben FC Barcelona en Manchester United allebei nog kans op een plek in de kwartfinales van de Europa League. De return is volgende week donderdag op Old Trafford (aftrap 21.00 uur). Uitdoelpunten tellen niet dubbel.

FC Barcelona en Manchester United droomden bijna altijd van de eindzege in de Champions League, maar hebben de laatste jaren een flinke pas op de plaats moeten maken en komen daardoor nu in de Europa League uit. Dit seizoen lijken beide clubs in de competitie de weg omhoog te hebben gevonden.

Bij FC Barcelona maakte Oranje-international Frenkie de Jong de negentig minuten vol. Dat gold ook voor zijn landgenoten Wout Weghorst en Tyrell Malacia bij Manchester United. Ten Hag kreeg nog geel vanwege aanmerkingen op de arbitrage.

Wout Weghorst miste een grote kans in de eerste helft. Foto: Getty Images

Weghorst mist levensgrote kans

Met twee grootmachten tegenover elkaar waren de verwachtingen hooggespannen in Camp Nou en FC Barcelona en Manchester United stelden geen moment teleur. Vanaf de aftrap regende het kansen over en weer.

Malacia was een van de eersten met een mogelijkheid, maar hij stuitte van dichtbij op Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen. Ook Weghorst kreeg een dot van een kans. Wederom stond Ter Stegen zijn mannetje onder de lat.

Aan de andere kant moest David de Gea een paar keer optreden, vooral bij schoten van Robert Lewandowski en Jordi Alba. Het mocht zo een wonder heten dat het bij rust 0-0 stond in Camp Nou, waar de ruim 90.000 toeschouwers genoten van een waar spektakelstuk.

Marcus Rashford vertolkte weer een hoofdrol bij Manchester United. Foto: Getty Images

Doelpunten vallen als rijpe appelen

Na de onderbreking kregen de fans ook goals voorgeschoteld. Alonso opende in de vijftigste minuut de score met een loepzuivere kopbal uit een hoekschop van Raphinha. Maar FC Barcelona kon slechts drie minuten genieten van de voorsprong.

Rashford verraste Ter Stegen met een hard schot in de korte hoek voor de 1-1. Hij maakte zodoende zijn 22e doelpunt van het seizoen en zijn vierde treffer op rij. Het feest voor Manchester United werd nog groter toen Koundé een voorzet van Rashford in zijn eigen doel liep.

Ten Hag claimde vervolgens een strafschop toen Rashford tegen de grond werd gewerkt. De Nederlander maakte veel misbaar bij de grensrechter en dat kwam hem op geel te staan van de scheidsrechter.

Manchester United kon de voorsprong niet vasthouden. Casemiro leed balverlies op eigen helft en een voorzet van Raphinha zeilde binnen in de verre hoek, omdat De Gea op het verkeerde been werd gebracht door de inglijdende Lewandowski. Zo werd het publiek de grote winnaar in Camp Nou.