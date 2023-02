Zwak Ajax begint EL-tweeluik tegen Union Berlin met gelijkspel in ArenA

Ajax is het tweeluik met Union Berlin in de tussenronde van de Europa League donderdag begonnen met een 0-0-gelijkspel. De Amsterdammers maakten geen sterke indruk in de Johan Cruijff ArenA en moeten volgende week in Berlijn vol aan de bak om door te gaan.

In eerste helft was de nummer twee van Bundesliga de betere ploeg. Ajax was onmachtig en dwong aanvallend vrijwel niets af, terwijl Jérôme Roussillon een goede kans voor Union onbenut liet.

In de tweede helft ontsnapte Ajax opnieuw. Na inmenging van de VAR werd in de 66e minuut een treffer van voormalig sc Heerenveen-speler Morten Thorsby afgekeurd wegens hands.

Zo mocht Ajax, dat voor het eerst sinds de uitwedstrijd tegen Getafe van drie jaar geleden geen poging op doel noteerde in een Europese wedstrijd, niet mopperen met 0-0.

Over een week is de return in Stadion An der alten Försterei en dan hoopt de ploeg van trainer John Heitinga de achtste finales te bereiken. Tussendoor wacht zondag in de ArenA nog het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam (aftrap om 16.45 uur).

De Union-fans staken veel vuurwerk af in het uitvak. Foto: Getty Images

Ajax creëert vrijwel niets in eerste helft

Het thuisduel met Union, dat al zijn Bundesliga-wedstrijden in 2023 won, was de zwaarste test tot dusver voor Ajax onder Heitinga. De Duitse club staat erom bekend dat die bijna geen goal incasseert en voor rust was te zien waarom.

In de vijfde minuut was er nog een kans voor Ajax, maar Dusan Tadic kreeg een voorzet van Owen Wijndal niet onder controle. De Eredivisionist oogde daarna onmachtig en dwong niets meer af.

Aan de andere kant stichtte Union meer gevaar. De Fransman Roussillon had in de 34e minuut 0-1 moeten maken, maar hij ramde een lage voorzet naast het doel van Ajax-doelman Gerónimo Rulli. Sheraldo Becker, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep, kreeg even daarvoor ook een aardige schietkans. De poging van de rappe Surinaams international werd geblokt door een Ajacied.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Heitinga brengt Brobbey voor Wijndal

Zo was het verre van een spectaculaire eerste helft. In de hoop iets te forceren bracht Heitinga halverwege spits Brian Brobbey voor Wijndal, wat het spel even ten goede kwam. Na 53 minuten kreeg Brobbey de bal in kansrijke positie van Tadic, maar doelman Frederik Rønnow greep in.

Vervolgens was het toch weer Union dat sterker was. Rulli voorkwam binnen twee minuten twee keer de 0-1. Eerst redde de Argentijn op een vrije trap van Josip Juranovic en daarna had hij ook een antwoord op een kopbal van Thorsby.

Ajax moest oppassen en in de 66e minuut leek het mis te gaan. Thorsby scoorde en Union juichte, maar na inmenging van de VAR werd de goal afgekeurd. De Noor had hands gemaakt bij zijn aanname.

Ajax ontsnapte en mocht ook in het laatste deel van de wedstrijd geen aanspraak meer maken op een beter resultaat dan een gelijkspel. In de slotfase kwam een voorzet net niet goed voor de voeten van Mohammed Kudus en Steven Berghuis raakte de bal nog een keer verkeerd. Het bleef 0-0 en daarmee wacht Ajax volgende week in Berlijn een lastige klus.