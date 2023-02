Til en Saibari beginnen verrassend bij PSV in Europa League-duel met Sevilla

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft zijn opstelling voor het Europa League-duel van donderdag met Sevilla verrassend omgegooid. De Eindhovenaren beginnen met Guus Til en Ismael Saibari in Zuid-Spanje.

Xavi Simons speelt op de andere flank, omdat Thorgan Hazard vermoedelijk nog niet fit genoeg is om meerdere wedstrijden in één week te spelen. Daardoor komt er op het middenveld een plekje vrij voor Til, die achter spits Luuk de Jong komt te staan.

Voor De Jong betekent het duel in Sevilla een terugkeer op bekend terrein. Hij speelde 94 wedstrijden voor de club en scoorde daarin negentien keer. De belangrijkste goals maakte hij zonder twijfel in de gewonnen Europa League-finale van 2020 tegen Internazionale (3-2).

Bij Sevilla start Nemanja Gudelj in de basis. De oud-speler van onder meer NAC Breda, AZ en Ajax begint in de defensie van Sevilla. Lucas Ocampos, die de eerste seizoenshelft - zonder succes - op huurbasis bij Ajax speelde, zit op de bank. Oud-PSV'er Karim Rekik is geblesseerd en ontbreekt in de selectie.