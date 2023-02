Opgeluchte Jankto verwacht nog veel negatieve reacties uit 'homofobe' voetballerij

De Tsjechische voetballer Jakub Jankto is opgelucht nadat hij maandag heeft verteld dat hij homoseksueel is. De 27-jarige middenvelder is blij met de positieve reacties na zijn onthulling, maar verwacht ook nog veel negativiteit uit de voetbalwereld.

"Het was een moeilijke beslissing. Als ik erop terugkijk, ben ik blij dat ik het gedaan heb", zei Jankto, die dit seizoen door Getafe wordt verhuurd aan Sparta Praag, op de Tsjechische radio.

"Een paar maanden geleden heb ik het mijn ploeggenoten al verteld in de kleedkamer. De reacties waren heel positief. Ze pakten het serieus op."

Jankto is op dit moment de enige speler in de hoogste Europese competities die uitkomt voor zijn homoseksualiteit. De 45-voudig international vertelde anderhalf jaar geleden al over zijn geaardheid aan zijn familie en beste vriend.

'Ik zal niet reageren op negatieve reacties'

Jankto hoopt dat zijn verhaal inspiratie biedt voor andere voetballers die nog niet zijn uitgekomen voor hun homoseksualiteit. "Ik wil een voorbeeld zijn voor anderen en laten zien dat je gewoon kan blijven voetballen", zei Jankto, die een zoontje van drie jaar heeft met zijn ex-vriendin.

"Nu kan ik eindelijk leven zoals ik wil en dat is het belangrijkste. Het voelt als een enorme opluchting", vertelde Jankto, die online veel steun kreeg na zijn videoboodschap. De FIFA, de UEFA en veel clubs van over de hele wereld prezen de stap van de Tsjech.

"De reacties waren overweldigend, dat maakt het een stuk makkelijker voor mij", zei Jankto, die rekening houdt met negatieve reacties als hij straks weer het veld opstapt. "De voetbalwereld is duidelijk een beetje homofoob. Het zou naïef zijn om te denken dat er helemaal niets gebeurt."

"Als iemand de behoefte heeft negatief te reageren, moet diegene dat zelf weten. Ik zal er niet op reageren. Hopelijk wordt het in de toekomst steeds makkelijker voor spelers om het te vertellen."