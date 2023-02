Oranje werkt op Malta aan beoogde WK-ploeg: 'Fase van proberen is voorbij'

De Oranjevrouwen treden vrijdag in de oefeninterland tegen Oostenrijk hoogstwaarschijnlijk met de sterkste ploeg aan. Bondscoach Andries Jonker beschouwt het duel op Malta als een van de vier testcases voor het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland.

"Vijf maanden voor het toernooi is het te vroeg om te zeggen dat dit de basis is, maar ik probeer vanaf nu wel te smeden aan een elftal dat een goed WK kan spelen", zei Jonker donderdag op een digitale persconferentie.

Na de WK-kwalificatie in september vorig jaar gaf Jonker meerdere jonge speelsters speelminuten, maar dat gaat nu niet meer gebeuren. "Deze speelsters zijn de fase van proberen voorbij. Van deze speelsters verwacht ik wel een bepaald niveau."

Jonker wilde niet zeggen of Oranje vrijdag in een 3-5-2-systeem aantreedt, zoals in de laatste oefeninterlands met wisselend succes gebeurde. De laatste jaren speelde het vrouwenteam in het traditionele 4-3-3-systeem.

Ook wilde Jonker niet prijsgeven of Sherida Spitse de aanvoerder van Oranje blijft, omdat hij dat nog aan de speelsters moet vertellen. De recordinternational werd na Jonkers komst in september vorig jaar tot december benoemd tot eerste aanvoerder.

Het is niet duidelijk of Sherida Spitse vrijdag de aanvoerdersband draagt. Foto: Getty Images

Wedstrijdshirts worden geveild voor Giro555

De shirts die de speelsters vrijdag dragen in de oefeninterland tegen Oostenrijk worden online geveild. De opbrengst gaat naar Giro555, waarop geld wordt ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

De online veiling is donderdag gestart en duurt tot en met volgende week zondag. Donderdagmiddag om 17.00 uur was op het shirt van Jackie Groenen het hoogste bod uitgebracht: 483 euro. Ook de shirts van Daniëlle van de Donk (434 euro) en Daphne van Domselaar (410 euro) zijn in trek.