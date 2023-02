Bassey keert terug in basis Ajax voor duel met Union Berlin, Bergwijn linksbuiten

Calvin Bassey keert terug in de basis bij Ajax voor de eerste wedstrijd tegen Union Berlin in de tussenronde van de Europa League. De verdediger lost Davy Klaassen af, waardoor Edson Álvarez op het middenveld speelt. De herstelde Steven Bergwijn vervangt Francisco Conceição.

De 23-jarige Bassey is sinds de komst van trainer John Heitinga wisselspeler bij Ajax. De verdediger, die afgelopen zomer voor 23 miljoen euro werd overgenomen van Rangers FC, viel zondag tegen RKC Waalwijk (3-1-winst) goed in en krijgt nu voor het eerst een basisplaats onder Heitinga.

Bij Union Berlin staan oud-Ajacieden Danilho Doekhi en Sheraldo Becker in de basis. De twee speelden jarenlang in de jeugd van Ajax, maar braken nooit door in het eerste elftal. Bij revelatie Union Berlin, dat tweede in de Bundesliga staat, zijn ze wel vaste waardes.