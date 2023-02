Tottenham Hotspur moet geopereerde Conte toch nog een tijdje missen

Antonio Conte ontbreekt de komende tijd toch weer op de bank bij Tottenham Hotspur. Bij de 53-jarige manager werd onlangs zijn galblaas verwijderd en hij heeft wat meer tijd nodig om daarvan te herstellen.

Een routinecontrole wees uit dat Conte, die in januari onwel werd en op 1 februari werd geopereerd, iets langer rust moet nemen. Assistent Cristian Stellini heeft daardoor nog de leiding over het eerste elftal.

Conte had onlangs zijn werkzaamheden bij Tottenham juist weer opgepakt. Hij stond dinsdag nog langs de lijn in het verloren uitduel met AC Milan in de achtste finales van de Champions League (1-0).

Drie dagen eerder zat Conte ook op de bank toen Tottenham in de Premier League met 4-1 klop kreeg van Leicester City. De enige wedstrijd die hij door zijn operatie miste was de met 1-0 gewonnen topper tegen Manchester City op 5 februari.

Conte is sinds november 2021 in dienst bij Tottenham. In Engeland had de ervaren Italiaan eerder Chelsea onder zijn hoede. Ook was hij trainer van onder meer Juventus en Internazionale en bondscoach van Italië.