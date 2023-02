Ajax en PSV spelen in tussenronde ook voor premie van 1,2 miljoen euro

Het zijn geen bedragen van Champions League-achtige proporties, maar Ajax en PSV kunnen ook in de Europa League aardig wat prijzengeld verdienen. Voor beide clubs gaat het Europese seizoen donderdag verder met de tussenronde. Ajax speelt tegen Union Berlin, PSV stuit op Sevilla.

Als Champions League-afvaller is Ajax met de degradatie naar de Europa League in een andere financiële wereld beland. De UEFA reserveert op jaarbasis 2,032 miljard euro voor de deelnemers aan de Champions League en 465 miljoen euro voor de Europa League-clubs.

Deze bedragen zijn onderverdeeld in een aantal categorieën. Drie daarvan worden aan het begin van het seizoen vastgesteld: de startpremie, de coëfficiëntenpremie en de inkomsten uit marketingpool. Eerder legden we uit hoe dit systeem in elkaar zit. Een andere belangrijke component is uiteraard het prijzengeld.

Ajax verdiende tot nu toe in de Champions League-duels zelf 5,6 miljoen euro dankzij de overwinningen op Rangers FC. De startpremie van de Amsterdammers bedroeg 14,8 miljoen euro, de coëfficiëntenpremie was ongeveer 21,6 miljoen euro en daarbovenop komen de inkomsten uit de marketingpool van circa 2,7 miljoen euro. Aan UEFA-gelden streek Ajax dus al 44,7 miljoen euro op. De recettes zijn buiten beschouwing gelaten.

PSV is al sinds september actief in de Europa League, nadat het was gestrand in de play-offs van de Champions League. De Eindhovenaren toucheerden dit seizoen circa 15,5 miljoen euro aan UEFA-bedragen: een coëfficiëntenpremie van 3,4 miljoen euro, startgeld van 3,4 miljoen euro, inkomsten uit de marketingpool van om en nabij de 1 miljoen euro, 2,7 miljoen euro op basis van de prestaties in de groepsfase van de Europa League en een verliezerspremie van 5 miljoen euro vanwege de eliminatie in de play-offs van de Champions League.