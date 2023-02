Vele uitgaven helpen Chelsea nog niet: 'Maar we hebben weer een stap gezet'

Hoewel Chelsea in de afgelopen transferperiode ruim 300 miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers, werd woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund (1-0-verlies) een nieuwe teleurstelling geslikt. Toch denken 'The Blues' dat een ommekeer een kwestie van tijd is.

Chelsea, dat veel geld neerlegde voor onder anderen Enzo Fernández en Mykhailo Mudryk, heeft in 2023 pas één keer gewonnen. Bovendien werden in de laatste acht wedstrijden slechts drie doelpunten gemaakt.

"Maar mijn spelers hebben weer hard gewerkt. Ze kennen de situatie en de uitdagingen waar we voor staan, maar dat maakt het juist interessant", zei Chelsea-manager Graham Potter na de nederlaag in Dortmund.

"We presenteerden ons echt heel goed. We hebben alleen nog wat geluk nodig. We hebben weer een stap gezet. Hopelijk blijven we ons ontwikkelen en gaan we over drie weken alsnog door in de Champions League."

Havertz: 'Je ziet ons beter worden'

Chelsea schoot tegen Dortmund acht keer op doel, maar onder anderen Fernández en medeaanwinst João Félix faalden in de afronding. Aan de andere kant was het na rust wél raak: Dortmund-aanvaller Karim Adeyemi scoorde.

Desondanks had Chelsea-spelmaker Kai Havertz, die bij gebrek aan betere opties in de spits stond, dezelfde mening als trainer Potter. "Ondanks de nederlaag was dit een volgende stap. We hebben veel nieuwe spelers, maar ik vind zeker dat je ons nu beter ziet worden. We hebben kansen gecreëerd, maar het is gewoon frustrerend dat we die niet konden benutten."