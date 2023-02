Guardiola opgelucht na zege op Arsenal: 'Ik koos een verschrikkelijke tactiek'

Manchester City-manager Josep Guardiola toonde zich woensdagavond na de 1-3-zege op Arsenal zelfkritisch. De oefenmeester vindt dat hij in de Premier League-topper een verkeerde keuze maakte door Bernardo Silva op te stellen als linksback. Van origine is de Portugees een aanvallend ingestelde speler.

Tijdens de eerste helft van de kraker in Londen had Manchester City het erg zwaar. Na afloop kreeg Guardiola de vraag wat hem vooral frustreerde. "Mijn tactiek", vertelde de Catalaan in gesprek met Engelse media. "Ik probeerde iets nieuws, maar het was verschrikkelijk. In de tweede helft waren we veel meer onszelf."

Na de 1-1-ruststand nam de landskampioen dankzij goals van Jack Grealish en Erling Haaland afstand van Arsenal. Bernardo Silva was inmiddels naar de rechterflank verhuisd. Volgens Guardiola speelde zijn team ook veel minder passief dan in de eerste helft. "We lieten hen eerst te veel opbouwen, dat kwam door hoe wij stonden. Na rust hebben we dat aangepast."

Met name het spel van Haaland kon Guardiola bekoren. "Hij was briljant. We moeten hem sneller zoeken. Niet met lange ballen, maar met passes."

Door de overwinning heeft Manchester City net zo veel punten als Arsenal, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Het Manchester United van Erik ten Hag heeft vijf punten minder dan het leidende duo.

Guardiola beseft dat de triomf van woensdag van grote waarde is in de titelrace. "Arsenal heeft nog een inhaalwedstrijd, dus ik beschouw die ploeg als koploper. Maar we komen terug van een achterstand van acht, negen punten. Nu staan we weer helemaal op de kaart."

De top 5 in de Premier League: 1. Manchester City 23-51 (+36)

2. Arsenal 22-51 (+26)

3. Manchester United 23-46 (+10)

4. Newcastle United 22-41 (+22)

5. Tottenham Hotspur 23-39 (+7)

Arteta baalt van 'weggegeven doelpunten'

Arsenal-manager Mikel Arteta vindt dat zijn ploeg zichzelf in de voet heeft geschoten. Aan de eerste twee Manchester City-goals gingen fouten van Takehiro Tomiyasu en Gabriel Magalhaes vooraf, terwijl Eddie Nketiah twee grote kopkansen miste.

"Het is ontzettend moeilijk om het niveau te halen dat je in staat stelt om kans te maken tegen Manchester City. Maar als je op deze manier de goals weggeeft en zelf grote mogelijkheden mist, dan is er bijna geen ruimte om fouten te maken."

Arsenal vervolgt het seizoen zaterdag met een bezoek aan Aston Villa. Diezelfde dag speelt Manchester City een uitwedstrijd tegen Nottingham Forest.

