Decennialang was Union Berlin een club van laag niveau in Duitsland, die niet eens wilde denken aan de Bundesliga. Laat staan aan Europees voetbal. Nu zit de ploeg van trainer Urs Fischer Bayern München op de hielen en wacht een tweeluik met Ajax in de tussenronde van de Europa League. Een profiel van een cultclub, die ineens een topclub is. "Union is het Atlético Madrid van Duitsland."

Als donderdagavond gescoord wordt in de Johan Cruijff ArenA dan is op twee metershoge schermen de herhaling te zien, waarna de nieuwe tussenstand volgt met alle andere informatie. Maar volgende week bij de return in Stadion An der alten Försterei gaat dat net even anders.

Tussen de tribunes van de thuishaven van Union Berlin staat een klein stenen huisje met twee luikjes. En bij de eerste goal van Union of Ajax schuift een mannetje een luikje open, trekt een nul van het scorebord en schuift er een één in. Alsof het 1920 is, het jaar waarin het stadion geopend werd.

Zo is er bij Union in de afgelopen jaren bijna niets veranderd en toch ook weer wel. De semiprofclub die rond de eeuwwisseling in de Regionalliga Nordost speelde, is getransformeerd tot de nummer twee van de Bundesliga, met een punt achterstand op Bayern München. De knock-outfase van de Europa League is bereikt, de Champions League lonkt.

Aan de andere kant is het stadion nog gevuld met 22.000 fans die er bijna allemaal ook waren toen de club meehobbelde op een laag niveau. Tijdens de Koude Oorlog was Union zelfs de enige club uit Oost-Berlijn met supporters die zich uit durfden te spreken tegen de Stasi. "Die Mauer muss weg", klonk het ludiek én gedurfd bij een vrije trap. Successupporters waren er niet en die zijn er nog steeds niet.

"Dat kan ook helemaal niet", zegt Bas Timmers, een Nederlander die sinds 2012 in Berlijn woont en al tien jaar een seizoenkaart heeft van Union. "Het stadion is klein, er zijn nauwelijks kaarten te krijgen. De mensen die er zaten toen we nog in de Tweede Bundesliga speelden, zitten er nu nog en dan kan er niets meer bij. En stel dat we nu degraderen, dan blijft 90 procent gewoon komen. Dat weet ik zeker."

Stand boven in de Bundesliga Bayern München 20-43 (+41) Union Berlin 20-42 (+11) Borussia Dortmund 20-40 (+14) SC Freiburg 20-37 (+1) RB Leipzig 20-36 (+14)

Het scorebord in Stadion An der alten Försterei. Foto: Getty Images

'Ajax-Union klinkt surreëel'

Timmers heeft de mindere tijden van Union ook meegemaakt, nadat hij eerder jarenlang in Nederland naar stadion ging. In de negentig stond hij bij Ajax op de tribune in De Meer. Toen hij voor het eerst bij Union kwam, was het een beetje alsof hij terug was in die tijd.

"Het merendeel hier is nog steeds staantribune, dat zie je in Nederland niet meer. En het draait bij Union om veel meer dan voetbal. Vrienden ontmoeten, zingen, drinken, een goede tijd hebben samen. De grote voetbalarena's voelen hier heel ver weg. En het grote geld en de commercie ook. Alleen zijn de tegenstanders anders geworden. Ik was gewend aan wedstrijdjes op zondagmiddag om 13.00 uur tegen Sandhausen en Erzgebirge Aue. Nu is het 18.30 uur tegen Bayern München."

Moet je wel tegen Bayern willen spelen? Het was een paar jaar geleden bijna letterlijk punt van discussie voor de aanhang van Union toen de club voor het eerst dreigde te promoveren naar de Bundesliga.

"Daar was echt verdeeldheid over", vertelt Timmers, die een boek schrijft over Union dat komende zomer uitkomt. "Dat boek gaat ook over hoe het is om supporter te zijn van deze club. Over de afkeer van commercie. Veel fans vonden de Tweede Bundesliga leuk en goed genoeg. Bundesliga, dat hoefde niet. Maar nu lijkt iedereen om. Zo ging het ook toen we twee jaar geleden Europees voetbal haalden. Ik associeer Union nog steeds niet met de Europa League. Ajax-Union klinkt surreëel. Maar het is ook een godsgeschenk."

Jonge supporters van Union Berlin. Foto: Getty Images

'Het is duidelijk wie de favoriet is'

Ook voor de clubleiding van Union voelt tweeluik met Ajax als bijna meer dan bijzonder. "Ajax is Europese glorie", was de eerste reactie van technisch directeur Oliver Ruhnert na de loting in november. "Het is duidelijk wie de favoriet is."

De nederigheid staat in schril contrast met de huidige status van Union, dat afgelopen zaterdag uit bij RB Leipzig de zesde overwinning op rij boekte. Union is - in ieder geval voor even - een topclub in een topcompetitie. Al kan het zich financieel niet meten met Ajax, waar topspelers een paar miljoen per jaar verdienen. Topscorer van Union is Sheraldo Becker, die na de jeugdopleiding van Ajax te hebben doorlopen niet goed genoeg werd bevonden voor de A-selectie van de Amsterdamse club. En de 35-jarige aanvoerder Christopher Trimmel was er al bij toen Union nog middenmoter was op het tweede niveau.

"Union is een ploeg zonder sterren. De spelers zijn hecht, niemand voelt zich groter dan de club. Ze eten met elkaar en gaan lekker op stap. Waar zie je dat nog in de Bundesliga?", zei veertienvoudig Duits international Max Kruse, die van 2020 tot 2022 bij Union speelde, eerder deze week. "De beleving is die van een club van een lager niveau, ook in in het stadion. Maar dat is de ook kracht van dit elftal."

Volgens enkelvoudig Oranje-international Erik Meijer, die in Duitsland speelde voor clubs als Bayer Leverkusen en Hamburger SV, is het meer dan dat. De kracht is ook de stabiliteit, met trainer Urs Fischer, die bezig is aan zijn vijfde seizoen bij Union. "Fischer heeft er een geoliede machine van gemaakt. Union is het Atlético Madrid van Duitsland", vindt Meijer, die analist is voor de Duitse zender Sky. "Ze hebben niet voor niets na Bayern de minste tegengoals van heel de Bundesliga."

Meijer noemt de speelstijl een soort "kick and rush". "Het is de lange bal naar voren en daar staan altijd een kleine en een grote speler. Wie dat zijn, maakt voor het systeem niet uit. Als Becker eruit gaat, komt er met Sven Michel een andere kleine, snelle speler in. En de lange is Kevin Behrens of Jordan. Zo is het altijd hetzelfde. Én dodelijk effectief."

Sheraldo Becker scoorde dit seizoen al zeven keer in de Bundesliga. Foto: Getty Images

'Het kan gaan spoken'

Meijer erkent dat Union geen voetbal speelt voor de verfijnde liefhebber die houdt van dominant en aan aanvallend spel. En de statistieken onderschrijven dat. In het merendeel van de Bundesliga-wedstrijden dit seizoen had Union minder dan 45 procent balbezit, maar bijna altijd werd wel gewonnen. En dat maakt veel goed.

Timmers: "Nee, we spelen geen tiki taka, maar daar hebben we het materiaal ook niet voor. Je hoort mij ook niet klagen. Ik zie nu aanvallen en spelers die beter zijn dan ik hiervoor ooit heb gezien in een Union-shirt. En de rest van de supporters ook. Om het hard te zeggen: zolang je succes hebt, hebben de supporters er schijt aan hoe je het doet."

De vraag is wel hoe lang het succes van Union doorgaat. "Hertha BSC was jarenlang de grootste club van Berlijn, maar die zijn ze voorbij", zegt Meijer. "De constructie bij Union is goed. Er zit een rustige coach die geen gekke dingen doet, met een technisch directeur die de scouting op orde heeft."