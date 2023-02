Serie A-laagvlieger Salernitana ontslaat trainer Nicola twee keer in één maand

Salernita heeft woensdag afscheid genomen van trainer Davide Nicola en dat is opvallend, want de coach werd eerder deze maand ook al eens ontslagen. Zijn opvolger is de Portugees Paulo Sousa.

Nicola werd medio januari de laan uitgestuurd nadat zijn ploeg met 8-2 van Atalanta Bergamo had verloren. Enkele dagen later kwam het bestuur van Salernitana echter tot inkeer en werd besloten om Nicola een tweede kans te geven.

De 1-0-nederlaag van afgelopen maandag tegen Hellas Verona wordt Nicola dan toch fataal. Door de verliespartij is Salernitana - dat in 2021 naar de Serie A promoveerde - de nummer 16 van de ranglijst.

Opvolger Sousa was in het verleden bij onder meer Fiorentina, Basel en Bordeaux actief als trainer. Hij verliet enkele maanden voor het WK in Qatar verrassend zijn post als bondscoach van Polen om aan de slag te gaan bij de Braziliaanse topclub Flamengo.