Dortmund wint bij terugkeer Haller op Champions League-niveau nipt van Chelsea

Borussia Dortmund heeft woensdag de eerste wedstrijd van het tweeluik met Chelsea in de achtste finales van de Champions League nipt gewonnen. Met Sébastien Haller in de basis won de Bundesliga-club met 1-0.

Karim Adeyemi kroonde zich na ruim een uur spelen tot matchwinner in het Signal Iduna Park in Dortmund. De aanvaller was het eindstation van een fraaie counter, terwijl Chelsea in die fase juist meer aanspraak leek te maken op de openingstreffer.

Voor de 28-jarige Haller betekende het duel met Chelsea zijn terugkeer op Champions League-niveau. Op dat podium schitterde hij vorig seizoen met Ajax door elf goals in acht wedstrijden te maken. Het leverde de Ivoriaan een fraaie transfer naar Dortmund op.

Nog voor Haller zijn eerste wedstrijd gespeeld had, werd teelbalbanker geconstateerd bij de spits en moest hij de eerste seizoenshelft toekijken. Eind januari maakte hij al zijn Bundesliga-debuut en nu is ook zijn rentree in de Champions League een feit.

Haller deed tegen Chelsea 68 minuten mee, terwijl Hakim Ziyech namens de zwalkende ploeg uit Londen de hele wedstrijd op het veld stond. De twee komen elkaar op 7 maart opnieuw tegen. Dan vindt de return plaats op Stamford Bridge.

Dortmund countert naar de zege

Met Thiago Silva in de hoofdrol zorgde Chelsea na ruim een kwartier voor het eerste moment van opwinding. Silva's inzet belandde weliswaar in het doel van Dortmund, maar de verdediger deed dit door middel van een volleybalactie, waarbij hij de bal in het net sloeg. Uiteraard keurde de arbitrage het doelpunt daarom af.

Even later schoot Haller de bal na een goede aanval van Dortmund in het zijnet. Daarna gingen ook pogingen van João Félix (nipt over en op de lat) er niet in, waardoor het halverwege 0-0 stond.

Ook na rust leek het wachten op een goal van Chelsea, dat dit seizoen zwaar teleurstelt in de Premier League en daarom in de winter met geld smeet. Reece James zag een vrije trap op de handen van doelman Gregor Kobel eindigen en Félix miste opnieuw een kans.

Waar Chelsea kansen bleef missen, was het aan de andere kant van het veld wél raak. In enkele seconden schakelde de thuisploeg om. Adeyemi omspeelde doelman Kepa Arrizabalaga, schoof binnen en vierde de enige treffer van de wedstrijd met een fraaie salto.