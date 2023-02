Manchester City wint topper van Arsenal en maakt titelstrijd nóg spannender

Manchester City heeft de titelstrijd in de Premier League woensdag nóg spannender gemaakt. De ploeg van manager Josep Guardiola won met 1-3 bij concurrent Arsenal en achterhaalde daarmee de koploper op de ranglijst.

Door doelpunten van Kevin De Bruyne (City) en Bukayo Saka (Arsenal) ging het lange tijd gelijk op in de verhitte topper in het Emirates Stadium, waar de belangen op het veld duidelijk zichtbaar waren. Er waren veel onderlinge irritaties en onder anderen City-spelers Kyle Walker en Jack Grealish kregen geel voor onsportiviteit.

Het verschil werd ruim een kwartier voor tijd gemaakt door Grealish, die vanaf de linkerkant naar binnen kwam en de bal achter Arsenal-doelman Aaron Ramsdale schoot. Tien minuten later deelde Erling Haaland met de 1-3 de genadeklap uit in het stilgevallen Emirates Stadium.

Het betekent voor Arsenal wederom een competitienederlaag tegen City. De club uit Londen, die in seizoen 2003/2004 voor de laatste keer een landstitel vierde, won acht jaar geleden voor het laatst een competitieduel met City. Toen was Arsène Wenger nog trainer bij de dertienvoudig landskampioen.

Belangrijker nog: door de overwinning neemt Manchester City de koppositie voorlopig over van Arsenal, dat nog wel evenveel punten als de concurrent heeft. 'The Gunners' hebben een minder doelsaldo, maar hebben wel nog een wedstrijd minder gespeeld dan de nieuwe koploper.

Arsenal hoopte woensdag voor eigen publiek in een vooralsnog succesvol seizoen een einde te maken aan de belabberde reeks tegen City, maar ook bij deze editie ging het vroeg mis. Takehiro Tomiyasu speelde in de 24e minuut te zacht terug, waardoor De Bruyne de score kon openen.

Arsenal nam na de openingsgoal het heft steviger in handen en kreeg tot onvrede van City vanaf de stip de kans op de gelijkmaker. Nadat basisklant Nathan Aké een inzet van Eddie Nketiah van de doellijn had gehaald, legde scheidsrechter Anthony Taylor de bal op de stip. Hij vond het uitkomen van keeper Ederson strafbaar. Saka profiteerde van het buitenkansje.

In de slotfase vielen alsnog de treffers in het voordeel van City, dat het meest gretig op jacht ging naar de zege. In de 72e minuut schoot Grealish binnen na een vlotte aanval en enkele minuten later zorgde Haaland met zijn 26e doelpunt voor de 3-1. Zo kwam City wederom als winnaar uit de strijd tegen Arsenal én ligt de titelstrijd weer helemaal open.