Lang en Meijer wacht zware klus met Brugge na nederlaag tegen Benfica in CL

Club Brugge heeft woensdag een nederlaag geleden in het heenduel van de achtste finales van de Champions League. De Belgische formatie verloor met 0-2 van Benfica, dat daardoor een plek bij de laatste acht binnen handbereik heeft.

In de eerste helft hielden de twee ploegen elkaar in bedwang, hoewel Benfica duidelijk de betere ploeg was. Nicolás Otamendi kon van dichtbij inkoppen, maar had het vizier te hoog gericht staan. Middenvelder Rafa Silva raakte de paal.