Benzema scoort twee keer en passeert Real-icoon Raúl bij simpele zege op Elche

Real Madrid heeft woensdag in La Liga zonder problemen gewonnen van hekkensluiter Elche. De kersverse wereldkampioen voor clubs won mede door twee doelpunten van topscorer Karim Benzema met 4-0.

Tegen Elche opende Marco Asensio al in de achtste minuut de score, waarna Benzema in Estadio Santiago Bernabéu de hoofdrol voor zich opeiste. De spits benutte twee strafschoppen en heeft nu 230 keer gescoord voor Real Madrid in de Spaanse competitie.

In de tweede helft was het lang wachten op nog een doelpunt. Luka Modric bepaalde in de tachtigste minuut met een schot in de hoek de eindstand op 4-0. Door de overwinning blijft Real Madrid nog enigszins in het spoor van koploper FC Barcelona. De achterstand bedraagt acht punten.