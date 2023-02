Ten Hag ziet weer invloeden van Cruijff bij Europa League-opponent FC Barcelona

Erik ten Hag is lovend over de speelwijze van FC Barcelona, dat donderdag de tegenstander van Manchester United is in de tussenronde van de Europa League. De coach geniet ervan dat de invloeden van Johan Cruijff weer zichtbaar zijn bij de Catalaanse club.

"FC Barcelona is een moeilijke club om te managen, maar Xavi doet het geweldig", vertelde Ten Hag daags voor het Europa League-duel op zijn persconferentie. "Ze spelen het beste voetbal in jaren en je ziet de invloeden van Cruijff weer terug in het spel van de club."

Onder leiding van Xavi en met sportief directeur Jordi Cruijff in de gelederen is het chagrijn in Camp Nou grotendeels verdwenen. De topclub gaat soeverein aan de leiding in La Liga, veroverde in januari de Spaanse supercup en maakt nog kans op de beker.

In Europees verband wilde het in de eerste seizoenshelft niet echt vlotten. Barça werd in een Champions League-groep met Bayern München, Internazionale en Viktoria Plzen derde en is daardoor gedwongen een tussenronde in de Europa League te spelen.

Ten Hag ziet veel gelijkenissen tussen 'zijn' United en Barcelona. "Ik denk eigenlijk dat beide clubs in de Champions League niet zouden misstaan. Het liefst hadden we elkaar daar in de halve finales getroffen, maar de realiteit is dat we elkaar een niveau lager treffen. We hadden allebei een reset nodig."

Erik ten Hag en Frenkie de Jong staan donderdag tegenover elkaar. Foto: Getty Images

Ten Hag roemt Frenkie de Jong

In Camp Nou zal Ten Hag een plan moeten bedenken om Frenkie de Jong af te stoppen. Met de middenvelder werkte hij succesvol samen bij Ajax en afgelopen zomer werd de Oranje-international nog veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar United.

"Frenkie is een ongelooflijk goede speler en zou een aanwinst zijn voor elke club", zei Ten Hag over zijn voormalig pupil. "Hij heeft een unieke kwaliteit. Als je hem in je selectie hebt, word je als team altijd sterker."