Vitesse heeft nog geen akkoord met GelreDome-eigenaar en wil uitspraak rechter

Het is Vitesse toch niet gelukt met de eigenaar van het GelreDome een akkoord te bereiken over een nieuw huurcontract. De rechter moet daardoor zeer waarschijnlijk uitspraak doen in het kort geding dat de Arnhemse club had aangespannen.

Vitesse kreeg vrijdag van de rechter tot woensdag de tijd om met de eigenaar van het stadion tot een akkoord te komen, maar dat is niet gelukt. Het huidige huurcontract loopt op 20 september af, enkele weken na aanvang van het nieuwe Eredivisie-seizoen.

Vitesse ligt met eigenaar Nedstede in de clinch over de huursom. De club weigert de huur van ruim 2 miljoen euro per jaar langer te betalen. Nedstede vindt de door Vitesse voorgestelde huursom van ongeveer 500.000 euro voor de komende twintig jaar te laag. Daardoor is er een impasse ontstaan.

Onder de huidige omstandigheden moet Vitesse op 1 oktober vertrekken uit het GelreDome. De Arnhemmers moeten bovendien van de KNVB vóór 1 maart aantonen dat ze over een stadion voor het seizoen 2023/2024 beschikken. Als ze daar niet in slagen, volgen sancties en kan Vitesse in het uiterste geval de Eredivisie-licentie worden ontnomen.

Vitesse hoopt alsnog op een akkoord

Door de vastlopende onderhandelingen ziet Vitesse "geen andere keuze dan de rechtbank te verzoeken om het vonnis uit te spreken". Naar verwachting doet de rechtbank eind februari uitspraak. Ondertussen hoopt de club alsnog op een akkoord.

"In de tussentijd blijft Vitesse onverminderd in gesprek met de stadioneigenaar en de exploitatiemaatschappij", schrijft de club. "Er wordt geprobeerd alsnog tot overeenstemming te komen, voordat het vonnis daadwerkelijk uitgesproken wordt. Die kans is en blijft aanwezig."