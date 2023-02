PSV-spits Luuk de Jong kijkt uit naar terugkeer in Sevilla: 'Goed contact gehouden'

PSV-aanvoerder Luuk de Jong kijkt uit naar de Europa League-confrontatie met zijn voormalige club Sevilla. De spits stond tussen 2019 en 2022 onder contract bij de Andalusiërs en maakte in 2020 twee doelpunten in de gewonnen Europa League-finale tegen Internazionale (3-2).

"Ik heb een mooie tijd gehad bij deze club", zegt De Jong in gesprek met ESPN. "Er zijn nog best wat jongens die ik ken uit mijn tijd. Ook met de mensen die bij de club werken, had ik goed contact. Dat maakt het leuk en speciaal. Ik heb hier een fantastische tijd gehad."

Sevilla-aanvoerder Jesús Navas, die met zijn voorzetten regelmatig assists verzorgde voor De Jong, is lyrisch over zijn voormalige ploeggenoot. "We hebben samen een heel mooi seizoen beleefd waarin we Sevilla's laatste prijs veroverden. Hij is een gevaarlijke aanvaller", vertelt de 37-jarige Spanjaard.

Hoewel De Jong op sportief gebied de uitblinker was tijdens de gewonnen Europa League-finale, bewaart de spits niet alleen maar goede herinneringen aan zijn jaren in Spanje. "Dat seizoen konden we vanwege het coronavirus veel wedstrijden niet met publiek spelen."

"De titel in de Europa League hebben we ook niet echt met de fans kunnen vieren. Dat was wel jammer", zegt de aanvaller, die in het seizoen 2021/2022 door Sevilla werd verhuurd aan FC Barcelona.

Luuk de Jong was in 2020 met twee treffers de uitblinker in de Europa League-finale. Foto: Getty Images

Van Nistelrooij lijkt weinig te gaan veranderen

Na een moeizame eerste seizoenshelft en een transferperiode waarin het zowel Cody Gakpo als Noni Madueke kwijtraakte heeft PSV de wind de laatste weken weer in de zeilen. De Eindhovenaren behaalden in de laatste drie competitieduels zeven punten en plaatsten zich voor de kwartfinales van de KNVB-beker.

Het is daarom niet waarschijnlijk dat trainer Ruud van Nistelrooij veel omzettingen doet tegen Sevilla. "Het is belangrijk om vanuit eigen kracht te denken en te spelen", zei de trainer op zijn persconferentie.

Van Nistelrooij kan tegen Sevilla in ieder geval niet over Érick Gutiérrez beschikken. De Mexicaan bleef ziek achter in Eindhoven. "Dat hoorden we kort voor vertrek", vertelde van Nistelrooij. "We wilden zo lang mogelijk wachten met de beslissing, maar uiteindelijk kon hij toch niet mee."