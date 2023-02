Amsterdammer Becker via omweg terug bij Ajax: 'Familie juicht voor Union'

Sheraldo Becker is 28 jaar en heeft nu al een opmerkelijke carrière achter de rug. De geboren Amsterdammer hoopte lange tijd op een doorbraak bij Ajax, maar zag zijn kansen slinken en koos voor een ander carrièrepad. Met succes: donderdag keert hij met Bundesliga-revelatie Union Berlin terug in zijn geboortestad.

Becker was woensdag logischerwijs het middelpunt van de aandacht op de persconferentie van Union Berlin daags voor het Europa League-duel met Ajax (aftrap 18.45 uur). De watervlugge aanvaller is een van de hoofdrolspelers in het team, dat de Duitse top aanvalt en zich nu ook in Europa wil tonen.

Wie Becker tegenwoordig ziet uitblinken, kan haast niet geloven dat hij jaren geleden te licht werd bevonden bij Ajax. De Surinaams international heeft daar zelf een simpele verklaring voor: "Als je ziet wat er toen in het eerste rondliep, dat was een ploeg die vier keer op rij kampioen werd."

"Dan moet je als jonge speler op je kans wachten, maar mijn gevoel zei dat ik beter bij een andere club kon gaan spelen. Daarom heb ik ervoor gekozen om uitgeleend te worden en dat voelde direct erg goed", vertelde Becker.

Sheraldo Becker is een idool in de Duitse hoofdstad. Foto: Getty Images

'Bij andere clubs worden andere dingen gevraagd'

Via PEC Zwolle en ADO Den Haag kwam Becker in de zomer van 2019 bij Union Berlin terecht. De club was destijds net gepromoveerd naar het hoogste niveau. Daar paste hij zich razendsnel aan en werd hij een vaste waarde in het team, dat zich gestaag omhoogwerkte.

Ondanks het mislukte huwelijk koestert Becker warme herinneringen aan zijn tijd bij Ajax, waar hij vanaf 2004 deel uitmaakte van de jeugdopleiding en in de zomer van 2016 definitief vertrok. "Ik herinner me vooral dat je bij een club als Ajax zo vaak de bal hebt en hem altijd in de voeten krijgt", zei Becker.

Bij andere clubs merkte hij dat er andere dingen worden gevraagd. "Met mijn snelheid moest ik diepgaan en dat was eerst niet makkelijk. Ik ben daar door veel goede trainers bij geholpen. Uiteindelijk is het goed gekomen", stelde Becker, die dit Bundesliga-seizoen tot nu toe zeven goals maakte en vier assists gaf.

De opmars van Union Berlin in de Bundesliga 2022/2023 (nog bezig): 2e

2021/2022: 5e

2020/2021: 7e

2019/2020: 11e

'Iedereen weet dat Ajax een grote club is'

Donderdag keert Becker terug in Amsterdam, waar hij nooit één minuut in de hoofdmacht speelde. Desondanks heeft hij de club uit zijn geboortestad vanuit elders in Nederland en Duitsland op de voet gevolgd. "Iedereen weet dat Ajax een grote club is."

"Je ziet het aan het bereiken van de halve finale van de Champions League in 2019 en aan de vele prijzen die de club heeft gewonnen", zei Becker. "Maar wij kijken niet echt naar hen, maar naar onszelf en hoe we hen het beste kunnen bestrijden."