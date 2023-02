FC Barcelona onder de loep vanwege miljoenenbetaling aan scheidsrechtersbaas

De Spaanse justitie onderzoekt een betaling van zo'n 1,4 miljoen euro van FC Barcelona aan oud-scheidsrechter Enriquez Negreira. Ten tijde van de betalingen, tussen 2016 en 2018, was Negreira vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechtersbond.

In totaal gaat het om een bedrag van 1.392.680 euro. Dat geld maakte de Spaanse koploper over naar het bedrijf DASNIL 95 SL, waarvan de 77-jarige Negreira eigenaar is. Barcelona stelt in een verklaring dat het gaat om betalingen voor technische rapporten over spelers, gedaan door een externe adviseur.