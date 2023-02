Karsdorp tekent vrede met Mourinho: 'Mijn advocaat sprak niet namens mij'

De kou tussen Rick Karsdorp en AS Roma-coach José Mourinho lijkt uit de lucht. De rechtsback neemt woensdag zelfs afstand van de mensen die de afgelopen maanden voor hem opkwamen.

Karsdorp kwam begin november voor het laatst in actie voor AS Roma. Na afloop van de wedstrijd tegen Sassuolo werd hij door Mourinho gefileerd. De coach noemde de naam van de verdediger niet, maar voor de goede verstaander was glashelder op wie de Portugese oefenmeester doelde.

Daarmee was een conflict geboren. Karsdorp verdween tijdelijk uit de selectie en werd ook nog in de etalage geplaatst. Spelersvakbond FIFPRO sprong in de bres voor de voormalige Feyenoorder en zijn advocaat eiste excuses van Mourinho. De Roma-coach reageerde op zijn beurt als door een adder gebeten.

De 28-jarige Karsdorp lijkt de ruzie met Mourinho nu te willen laten rusten en neemt afstand van zijn beschermengelen. "De FIFPRO en mijn advocaat spraken niet namens mij", vertelt hij in een interview met AS Roma TV. "Ze zeiden dingen die niet klopten. Ik wil gewoon voor deze club spelen."

Mourinho deed handreiking

Inmiddels traint Karsdorp alweer twee maanden mee met AS Roma. Mourinho deed eind januari een voorzichtige handreiking en hintte erop dat Karsdorp weer in zijn plannen voorkomt. "Het is aan hem", zei de zestigjarige coach.

Karsdorp zelf wijt zijn tijdelijke afwezigheid aan een blessure. "Ik had de laatste tijd wat fysieke problemen met mijn knie. Die was de hele tijd opgezwollen. Ik had wat pijn, maar nu voel ik me goed. Ik heb veel krachttraining gedaan, ook individueel. Dus ik ben blij om terug te zijn."