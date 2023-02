Ajax moet volgens Heitinga 'bijna perfecte wedstrijd' spelen tegen Union Berlin

Ajax staat donderdag volgens trainer John Heitinga voor een zware opgave in de eerste wedstrijd tegen Union Berlin in de tussenronde van de Europa League. Volgens de coach moet zijn ploeg "een bijna perfecte wedstrijd" spelen voor een zege op de revelatie van dit Bundesliga-seizoen.

"Het is een sterk collectief", zei Heitinga woensdag op zijn persconferentie. "Het is indrukwekkend dat ze vlak achter Bayern tweede in de Bundesliga staan. Ze vechten voor elkaar en maken veel goals in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Ze kunnen ons pijn doen in de counter en in de standaardsituaties."

Volgens Heitinga moet Ajax gedisciplineerd en geconcentreerd te werk gaan tegen Union Berlin, waar voormalig jeugdspelers Sheraldo Becker en Danilho Doekhi onder contract staan. De Amsterdammers lieten zondag tegen RKC Waalwijk (3-1) verdedigend nog veel steken vallen.

"Wij geven inderdaad wat mogelijkheden weg, maar het spel dat wij willen spelen is het moeilijkste wat er is", verdedigde Heitinga, die kan beschikken over Steven Bergwijn. "Het draait om concentratie en discipline. We zijn er continu mee bezig. Het moet elke keer beter gaan."

"Maar we gaan ons niet aanpassen aan de tegenstander. Onze veldbezetting zal moeten kloppen. We moeten morgen bijna de perfecte wedstrijd spelen, omdat we weten hoe sterk ze in de omschakeling zijn. We mogen ook geen standaardsituaties weggeven."

John Heitinga speelde één seizoen bij Hertha BSC, de stadgenoot van Union Berlin. Foto: Pro Shots

'Geweldige stad met historie'

Union is geen onbekende club voor Heitinga. De oud-verdediger speelde in het seizoen 2014/2015 voor stadgenoot Hertha BSC en keerde daarna terug bij Ajax. Hertha was jarenlang de toonaangevende club van Berlijn, maar de laatste jaren zijn de rollen omgedraaid.

"De periode bij Hertha was niet mijn gelukkigste periode", zei Heitinga. "Ik had beter een andere keuze kunnen maken. De Bundesliga is een heel sterke competitie. In mijn hoofd dacht ik dat ik alles aankon, maar in mijn hoofd was ik op. Het is een geweldige stad met een historie."

Onder leiding van Heitinga heeft Ajax tot dusver alle wedstrijden gewonnen. De opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder leidde de club naar competitiezeges op Excelsior (1-4), SC Cambuur (0-5) en RKC Waalwijk (3-1). In de KNVB-beker werd FC Twente met 0-1 verslagen.