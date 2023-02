Ajax-aanvaller Bergwijn op tijd fit voor Europa League-duel met Union Berlin

Steven Bergwijn is hoogstwaarschijnlijk op tijd fit voor de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Union Berlin. De linksbuiten miste zondag de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-1) door een bovenbeenblessure, maar trainde woensdag weer mee.

"Steven heeft de hele training mee kunnen doen", zei trainer John Heitinga woensdag op zijn persconferentie. "Met hem erbij hebben we een extra wapen. Als hij geen reactie heeft, is de kans groot dat hij erbij is."

Heitinga kan daardoor over een zo goed als volledig fitte selectie beschikken. Alleen de langdurige geblesseerde Ahmetcan Kaplan is donderdag niet van de partij in de thuiswedstrijd tegen Union Berlin.

Daardoor lijkt Heitinga weer terug te vallen op zijn bekende opstelling met Bergwijn als linksbuiten, Dusan Tadic in de spits en Mohammed Kudus als rechtsbuiten. In die formatie won Ajax in de Eredivisie van Excelsior (1-4) en SC Cambuur (0-5) en in de KNVB-beker van FC Twente (0-1).

Zonder Bergwijn ging het zondag een stuk moeizamer voor Ajax tegen RKC. Met Francisco Conceição als linksbuiten kwamen de Amsterdammers in eigen huis op achterstand. Door een sterk slotoffensief ging de regerend landskampioen alsnog met de zege aan de haal (3-1).

De 25-jarige Bergwijn kent een wisselvallig eerste seizoen bij Ajax. De aanvaller, die voor 31 miljoen euro werd overgenomen van Tottenham Hotspur, scoorde acht keer in negentien competitiewedstrijden. In Europees verband was hij twee keer trefzeker.