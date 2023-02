Oude bekende Dave Vos volgt Heitinga op als trainer van Jong Ajax

Dave Vos maakt het seizoen af als trainer van Jong Ajax. De oud-jeugdtrainer keert na een uitstapje als assistent bij Rangers FC terug op De Toekomst en volgt John Heitinga op bij de beloften.

Oud-speler Michel Kreek nam in de tussentijd de honneurs waar bij Jong Ajax, dat zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie staat. Kreek keert met de komst van Vos terug naar zijn oude rol als assistent-trainer bij de beloften.

De 39-jarige Vos werkte eerder tien jaar in de opleiding van Ajax. Hij had onder meer Ajax O17 en O18 onder zijn hoede en was bij Jong Ajax assistent van Mitchell van der Gaag. In november 2021 vertrok hij als assistent van Giovanni van Bronckhorst naar Rangers. Na zijn ontslag een jaar later was Vos vrij man.