Trabzonspor doneert inkomsten Europees duel aan slachtoffers aardbevingen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Turkse club Trabzonspor gaat de opbrengsten uit de kaartverkoop voor het Europese duel met FC Basel doneren aan de overlevenden van de aardbevingen in Turkije. De Süper Lig-club speelt donderdag in de tussenronde van de Conference League thuis tegen FC Basel.

Trabzonspor-voorzitter Ahmet Agaoglu hoopt veertigduizend toeschouwers te ontvangen in het Senol Günesstadion. "Dit duel is een wedstrijd voor Turkije", zegt Agaoglu in een verklaring op de clubsite.