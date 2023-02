Jongste Eredivisie-debutant ooit en Volendam-icoon Wim Kras (79) overleden

Wim Kras is dinsdag op 79-jarige leeftijd overleden. Met vijftien jaar en 290 dagen is de Volendammer de jongste speler ooit die in de Eredivisie heeft gespeeld.

Kras maakte op 22 november 1959 zijn debuut voor Volendam in de thuiswedstrijd tegen Ajax (0-3). Trainer Ger Stroker besloot de puber te laten invallen omdat de andere aanvallers een vormdip hadden en Kras een goede indruk had gemaakt.

Kras zei later dat hij te jong was om te debuteren, ook al werd hij geaccepteerd in het team met louter spelers uit Volendam. "Je bent niet volwassen, niet lichamelijk, maar vooral geestelijk niet. Dat laatste is misschien nog wel het belangrijkste."

"Je bent te jong om alle ervaringen te verwerken. Daarom kreeg ik later ook te maken met een terugslag. Hier op het dorp hielden de supporters namelijk geen rekening met je leeftijd en was ik meteen onderdeel van kritiek."

Desondanks zou Kras zijn hele leven voor Volendam blijven spelen. Hij kwam van 1959 tot 1974 tot 381 wedstrijden voor de plaatselijke profclub, waarin hij 94 keer trefzeker was. Na zijn actieve carrière was hij actief in de jeugdafdeling van RKAV Volendam.

Kras was bij zijn invalbeurt veertig dagen jonger dan GVAV-speler Henk Medema jr., die in 1956 de jongste Eredivisie-speler ooit werd. De twee voeren nog altijd die ranglijst aan. De jongste Eredivisie-debutanten die daarna volgden, waren allemaal ouder dan zestien jaar.