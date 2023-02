Xavi looft 'voorbeeld' Ten Hag: 'Hij heeft Manchester United totaal veranderd'

Xavi heeft woensdag hoog opgegeven van Erik ten Hag. De trainer van FC Barcelona vindt het knap hoe zijn Nederlandse collega Manchester United naar zijn hand heeft weten te zetten.

Barcelona en United treffen elkaar donderdag in de tussenronde van de Europa League. Volgens Xavi wordt de confrontatie in Camp Nou een mooi gevecht, mede dankzij het werk van Ten Hag bij United.

"Hij heeft United totaal veranderd. Als je ze aan het begin van het seizoen zag en nu... Ten Hag heeft het moeilijk gehad, maar hij doet het geweldig. Het was tijd om United weer in deze staat te zien", zei de clubicoon van Barcelona woensdag op zijn persconferentie.

"Hij is een geweldige coach. Het was niet makkelijk om de situatie bij United om te draaien. Hij is een aanvallende trainer en laat dat bijna iedere wedstrijd zien. Hij is een voorbeeld."

Hoewel Barcelona voor velen favoriet is, denkt Xavi daar toch iets anders over. "Het wordt moeilijk voor ons. We willen laten zien dat we ons in Europees verband kunnen meten met een topteam", zei hij.