PSV zonder zieke Gutiérrez, tegenstander Sevilla mist geblesseerde Rekik

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij kan donderdag niet over een volledige selectie beschikken in de uitwedstrijd tegen Sevilla in de tussenronde van de Europa League. Érick Gutiérrez is een van de spelers die ontbreken.

Gutiérrez, die in de laatste weken zijn basisplaats kwijtraakte, is ziek. PSV meldt verder dat onder anderen de al wat langer geblesseerden Anwar El Ghazi en Sávio er nog niet bij zijn.

PSV vliegt woensdag naar Sevilla, waar nog dezelfde dag in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán wordt getraind. De aftrap van de wedstrijd tegen de veelvoudig Europa League-winnaar is donderdag om 21.00 uur.

Bij Sevilla ontbreekt ook een aantal spelers, onder wie Karim Rekik. De oud-PSV'er wordt dit seizoen geteisterd door blessures en heeft last van zijn achillespees. Hij miste om die reden al de laatste competitiewedstrijd tegen RCD Mallorca (2-0-winst). Ook voormalig FC Twente-speler Jesús Corona doet niet mee bij Sevilla.

Voor PSV gaat het seizoen na de wedstrijd in Sevilla verder in Utrecht, waar zondag tegen FC Utrecht wordt gespeeld. Het duel met de nummer zeven van de Eredivisie (PSV staat zelf vierde) begint om 14.30 uur.

Eerder op donderdagavond komt behalve PSV ook Ajax in actie in de tussenronde van de Europa League. De rivaal uit Amsterdam speelt vanaf 18.45 uur thuis tegen Union Berlin. De returns zijn volgende week.