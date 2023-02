Bayern-trainer Nagelsmann had meer verwacht van 'passief' Paris Saint-Germain

Bayern München-trainer Julian Nagelsmann had dinsdagavond iets meer verwacht van Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. De Duitser vond de tegenstander vooral voor rust wat tegenvallen.

Op bezoek in het Parc des Princes was Bayern overwegend de betere ploeg. Er werd met 0-1 gewonnen door een doelpunt van Kingsley Coman. Bij PSG was sterspeler Kylian Mbappé slechts invaller; hij kwam terug van een blessure.

"Ik vond ze de eerste helft erg passief spelen, dat verraste mij. Zij speelden thuis. Maar misschien kwam dat ook doordat wij het in de openingsfase heel goed deden", zei Nagelsmann over de speelwijze van PSG.

De 35-jarige trainer is tevreden met het resultaat. "Natuurlijk betekent dit iets. We staan er nu beter voor dan Paris Saint-Germain. Zij moeten nu meer gaan aanvallen, en dat speelt ons in de kaart."

Galtier: 'Ik ben hoopvol'

Na verliespartijen tegen Olympique Marseille (2-1) en AS Monaco (3-1) leed PSG al de derde nederlaag op rij. "Het is geen excuus, maar we zitten in een periode waarin de ploeg gewoon wat uit vorm en niet compleet is", zei coach Christophe Galtier, die zijn ploeg zeker nog niet kansloos acht voor de return in München.

"Ik hoop dat we dan weer wat frisser zijn en wat spelers terughebben. We zullen wel zien. Alles ligt nog open, ik ben hoopvol. We hebben in de kleedkamer al een goed gesprek gehad."

Mbappé sprak woorden van gelijke strekking. "We moeten ons vasthouden aan het laatste deel van dit duel. We staan achter, maar we hebben gezien dat we ze in de problemen kunnen brengen. Maar dan moeten wel al onze spelers fit zijn."