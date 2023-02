Bayern overleeft slotoffensief PSG en wint Champions League-kraker

Bayern München heeft dinsdag een nipte zege geboekt op Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. De Duitse topclub overleefde het slotoffensief in het Parc des Princes en trok de winst over de streep: 0-1.

Kingsley Coman zette vlak na rust het overwicht van Bayern om in een voorsprong. De geheel vrijstaande Fransman, oud-speler van PSG, promoveerde een voorzet van Alphonso Davies tot doelpunt. PSG-keeper Gianluigi Donnarumma ging bij de tegengoal niet vrijuit.

PSG-trainer Christophe Galtier hoopte met het inbrengen van de herstelde Kylian Mbappé het tij te keren, maar zonder succes. Bayern kreeg kansen op meer goals, maar onder anderen Jean-Eric Maxim Choupo-Moting (paal) en Matthijs de Ligt (kopbal) scoorden niet.

In de slotfase zette PSG aan. Mbappé scoorde twee keer, maar beide goals werden afgekeurd wegens buitenspel. Bayern-verdediger Benjamin Pavard werd vlak voor tijd nog van het veld gestuurd met een tweede gele kaart.

Voor Bayern was het de vierde zege op rij in alle competities, terwijl PSG voor de derde keer achter elkaar verloor. Bayern heeft door de overwinning een goede uitgangspositie voor de return. De twee topclubs spelen op 8 maart tegen elkaar in München.

PSG produceert geen kansen

PSG kwam er in de eerste helft totaal niet aan te pas. Pas in minuut 45 produceerde de grootmacht een eerste doelpoging via de herstelde Lionel Messi, wiens vrije trap in de muur belandde. Nog nooit moest de Franse club zo lang wachten op het eerste schot in de Champions League.

Bayern had het overwicht, maar grote kansen bleven uit. Choupo-Moting was af en toe gevaarlijk met een schot of een kopbal, terwijl een poging van Coman ook geen doel trof. Op slag van rust kreeg Joshua Kimmich de beste mogelijkheid, maar de knal van de Duitser belandde in de handen van Donnarumma.

Na de pauze sloeg Bayern meteen toe. Davies kreeg alle ruimte een strakke voorzet te geven op Coman, die zijn oude ploeg pijn deed door de bal achter Donnarumma te plaatsen. De poging leek houdbaar, maar de Italiaanse doelman moest toch vissen.

Invaller Kylian Mbappé zorgde voor veel gevaar voor het doel van Bayern München. Foto: Getty Images

Mbappé zorgt voor nieuwe energie

Galtier greep meteen in en stuurde Mbappé het veld in. De invaller kreeg twintig minuten voor tijd een grote kans via een dieptebal. Met een puike redding hield Sommer de nul. Ook had de Zwitser een antwoord op een poging van Neymar. Mbappé scoorde in de rebound, maar hij stond buitenspel.

Even later was het weer raak voor Mbappé met een ferme knal van dichtbij. Maar back Nuno Mendes stond in aanloop naar het doelpunt buitenspel, waardoor PSG opnieuw met lege handen stond.

In blessuretijd moest Bayern nog met tien man verder. Pavard kreeg na een overtreding op Messi zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Michael Oliver. In een ondertalsituatie trok Bayern, met invaller Ryan Gravenberch, de zege alsnog over de streep. Daley Blind bleef de hele wedstrijd op de bank.