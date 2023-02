Potter voelt druk voor CL-duel na koopwoede Chelsea: 'Er is meer nodig dan geld'

Chelsea-coach Graham Potter realiseert zich dat er druk staat op zijn ploeg in de eerste wedstrijd tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. De Engelse topclub gaf in de afgelopen transferperiode maar liefst 329 miljoen euro uit aan nieuwe spelers.

"Er is meer druk en er zijn meer verwachtingen als je geld uitgeeft. Dan moet je ook winnen", besefte Potter dinsdag in aanloop naar het uitduel met Dortmund. "Gelukkig weten we dat voetbal niet zo werkt. Je hebt geld nodig om te winnen, maar daar is meer voor nodig. En dat is de uitdaging."

Chelsea trok vorige maand zeven nieuwe spelers aan. De Argentijn Enzo Fernández (121 miljoen euro) en de Oekraïner Mykhailo Mudryk (70 miljoen euro) waren de twee duurste nieuwkomers. Daarnaast namen de Londenaren Noni Madueke voor 35 miljoen euro over van PSV.

"Sommige dingen zijn niet te koop", zei Potter. "Daar komt werk bij kijken. In mijn ervaring moet je je geld goed investeren, begrijpen welke mogelijkheden je hebt en weten hoe je kunt strijden tegen teams met meer geld."

Enzo Fernández was met 121 miljoen euro de duurste aanwinst van Chelsea in de afgelopen transferperiode. Foto: Reuters

'Soms kan je ook met guerrillatactieken winnen'

Om dat uit te leggen, maakte de 47-jarige Engelsman een opmerkelijke vergelijking. "Het is net als oorlog. Soms kan je ook met guerrillatactieken winnen. Je hebt niet altijd grote geweren en grof geschut nodig, maar dat helpt soms wel."

Volgens Potter voelen nog niet alle nieuwelingen zich op hun plek in Londen. "Ik ben erg enthousiast over deze selectie, maar tegelijkertijd is het ook een groep met uitdagingen. Het heeft tijd nodig, maar de teamgeest en harmonie zijn goed. Ze werken hard voor elkaar."

In de Premier League stelde Chelsea de afgelopen weken teleur. 'The Blues' speelden in de laatste twee duels gelijk tegen West Ham United (1-1) en Fulham (0-0) en staan tiende op de ranglijst.