Guardiola neemt geen risico met Haaland tegen 'beste Arsenal sinds 2016'

Manchester City-coach Josep Guardiola weet nog niet of hij woensdag in de Premier League-topper tegen Arsenal over Erling Haaland kan beschikken. De Spanjaard wil in ieder geval geen risico nemen met de Noorse spits en is lovend over 'The Gunners'.

"Ik weet het nog niet niet", zei Guardiola dinsdag in aanloop naar het duel met Arsenal over de inzetbaarheid van Haaland. "We gaan hem nog uitgebreid testen. We nemen geen enkel risico met hem en dat doen we ook niet als we tegen Arsenal spelen. Daarvoor is hij te waardevol."

De 22-jarige Haaland werd afgelopen zondag in de rust van de thuiswedstrijd tegen Aston Villa (3-1) gewisseld. Volgens Guardiola gebeurde dat uit voorzorg, al is onduidelijk waar de sterspeler precies last van heeft.

Manchester City staat tweede in de Premier League en komt bij een zege op gelijke hoogte met koploper Arsenal, dat wel een duel minder heeft gespeeld. Voorafgaand aan de wedstrijd in Londen heeft Guardiola mooie woorden over voor de tegenstander.

'We hebben paar weken geleden gemerkt hoe goed ze zijn'

"Dit is het beste Arsenal dat ik heb gezien sinds ik in Engeland werk", zei Guardiola. De 52-jarige coach is sinds 2016 actief als trainer van Manchester City en leidde zijn ploeg in die periode naar onder meer vier landstitels.

"Tot nu toe zijn ze de beste ploeg in de Premier League. Dat hebben we een paar weken geleden gemerkt. Hun betrokkenheid, ze zijn scherp", doelde hij op het FA Cup-duel van eind vorige maand. Toen won City met 1-0 dankzij een goal van Nathan Aké.

Zondag won City dus van Aston Villa, maar een week eerder verloor de ploeg uit Manchester bij Tottenham Hotspur (1-0). "Ik geloof niet dat we een week geleden uit vorm waren en nu in vorm. Iedere wedstrijd is anders, maar morgen is een belangrijke", zei Guardiola.