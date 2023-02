Saoedi-Arabië organiseert dit jaar WK voor clubs, vanaf 2025 doen 32 teams mee

Saoedi-Arabië organiseert in december van dit jaar het WK voor clubs, meldt de FIFA dinsdag. De wereldvoetbalbond heeft ook de uitbreiding van het deelnemersveld vanaf 2025 bevestigd.

"We zijn enorm trots dat we de grootste clubs van de wereld en hun fans mogen verwelkomen", zegt de Saoedische sportminister Abdulaziz Bin Turki Al Faisal. "We kijken ernaar uit om als gastheer onze liefde voor het voetbal te tonen."

Het is het eerste grote internationale voetbaltoernooi in Saoedi-Arabië sinds de Confederations Cup in 1997. Het land kreeg onlangs de organisatie van de Azië Cup in 2027 toegewezen. Saoedi-Arabië zou momenteel met Griekenland en Egypte een gezamenlijk bid voorbereiden om het WK 2030 te organiseren.