Voetballer Ihattaren weer op vrije voeten na arrestatie, maar blijft verdachte

Mohamed Ihattaren is weer op vrije voeten, meldt de politie dinsdag. De 21-jarige voetballer, die zondag werd aangehouden, geldt nog wel als verdachte.

De aanleiding voor de arrestatie van Ihattaren, die nog tot 2025 onder contract staat bij Juventus, was volgens De Telegraaf en de NOS een conflict in de relationele sfeer. Een politiewoordvoerder kon dinsdag niet zeggen waar de voetballer van wordt verdacht. De politie meldde maandag dat het huis van Ihattaren in Vleuten is doorzocht.