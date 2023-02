Van de Looi vertrekt na EK als bondscoach van Jong Oranje

Delen via E-mail

Erwin van de Looi vertrekt na het komende EK als bondscoach van Jong Oranje, maakt de KNVB dinsdag bekend. De vijftigjarige trainer had de ploeg vijf seizoenen onder zijn hoede en vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging.

"We hebben denk ik goede resultaten gehaald en Jong Oranje weer een eigen gezicht gegeven. Het is een mooie periode geweest, maar mijn gevoel zegt dat het tijd wordt voor iets anders. Daarom heb ik besloten mijn contract niet meer te verlengen."

Van de Looi volgde in 2018 Art Langeler op als bondscoach van Jong Oranje. Onder zijn leiding plaatste de ploeg zich twee keer voor het EK. In 2021 bereikte Nederland de halve finales, waarin Duitsland met 2-1 te sterk was.