FC Emmen eind februari in roze tenue om aandacht te vragen voor zaadbalkanker

FC Emmen treedt in de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles op zondag 26 februari aan in een speciaal roze tenue. Daarmee wil de Drentse club aandacht vragen voor zaadbalkanker.

FC Emmen werkt bij de actie samen met hoofdsponsor EasyToys. Met de actie en onder de hashtag #CheckJeBallen hopen ze zoveel mogelijk mannen aan te sporen zichzelf geregeld te controleren.

De speciale roze tenues zijn te koop via de website van de shirtsponsor. De gedragen wedstrijdtenues worden vanaf het eerste fluitsignaal van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles geveild. De volledige opbrengst van deze veiling gaat naar Stichting Zaadbalkanker.

"We vinden het daarnaast belangrijk samen ook een maatschappelijke impact te maken", zegt CEO Eric Idema van EQOM Group, het moederbedrijf van EasyToys. "Daarom maken we op de dag van de liefde het nieuws bekend dat we de handen ineenslaan om geld in te zamelen voor dit belangrijke doel."

De wedstrijd tussen FC Emmen en Go Ahead Eagles begint zondag 26 februari om 14.30 uur op De Oude Meerdijk. De Drenten staan zestiende op de ranglijst en hebben zes punten minder dan nummer dertien Go Ahead.

Komend weekend gaat FC Emmen op bezoek bij hekkensluiter FC Groningen. Die wedstrijd gaat zaterdag om 18.45 uur van start.

