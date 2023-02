Zwalkend Valencia legt lot in handen van clubicoon Baraja na ontslag Gattuso

Delen via E-mail

Rubén Baraja is dinsdag aangesteld als trainer van Valencia. De Spaanse oud-middenvelder volgt de vorige maand ontslagen Gennaro Gattuso op en moet de club uit de 'sinaasappelstad' voor degradatie zien te behoeden.

De 47-jarige Baraja is een goede bekende in Valencia. De 43-voudig Spaans international speelde van 2000 tot 2010 voor de club, waarmee hij mooie jaren beleefde. Baraja veroverde met zijn ploeggenoten onder meer twee landstitels en de UEFA Cup.

Momenteel staat Valencia er een stuk minder florissant voor. De Oost-Spaanse club, waar Justin Kluivert op huurbasis actief is, bekleedt de achttiende positie in La Liga. Die plek zou aan het einde van het seizoen in rechtstreekse degradatie resulteren.