Feyenoorder Trauner staat maand na knieoperatie weer op trainingsveld

Gernot Trauner heeft dinsdag weer meegetraind bij Feyenoord. De dertigjarige verdediger werd iets meer dan een maand geleden geopereerd vanwege een knieblessure.

Feyenoord meldt op Twitter dat Trauner met de groep meetrainde. Onduidelijk is hoelang hij op het trainingsveld stond en welke oefeningen hij wel en niet meedeed.

Bovendien is nog onzeker wanneer Trauner zijn rentree kan maken in het shirt van Feyenoord. De international van Oostenrijk kwam op 13 november voor het laatst in actie namens zijn club.