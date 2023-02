Jetro Willems krijgt kans om zich te bewijzen op trainingsveld FC Groningen

Jetro Willems gaat deze week meetrainen bij FC Groningen. De dolende Eredivisie-club was al enkele dagen in gesprek met de linksback en meldt dinsdag de proef op de som te nemen.

De 28-jarige Willems zat sinds afgelopen zomer zonder club, nadat hij zijn contract bij Greuther Fürth had ontbonden. FC Groningen meldde zaterdag in gesprek te zijn met de 22-voudig international.

Willems heeft met succes enkele fysieke testen ondergaan en mag zich de komende dagen op het trainingsveld bewijzen. Als FC Groningen ook daar tevreden over is, zal de linkspoot in elk geval tot het einde van het seizoen bij de selectie aansluiten.

De carrière van Willems begon stormachtig. Hij debuteerde in 2011 als zestienjarige speler bij Sparta Rotterdam in de Eredivisie en werd al gauw overgenomen door PSV, waar hij furore maakte met zijn indraaiende voorzetten. Het verleidde toenmalig bondscoach Bert van Marwijk ertoe hem mee te nemen naar het EK 2012.

Jetro Willems als destijds jongste speler ooit op het EK in duel met Thomas Müller. Foto: ANP

Willems werd jongste speler op EK ooit

Op dat toernooi had de pas achttienjarige Willems een basisplaats en werd hij de jongste speler ooit op een EK, een record dat inmiddels is gebroken. Daarna kwam de klad er een beetje in en zakte de linksback via Eintracht Frankfurt en Newcastle United af naar Greuther Fürth, waarmee hij naar de 2. Bundesliga degradeerde.

In totaal kwam Willems tot 22 interlands. De laatste keer dat hij in Oranje mocht opdraven was in 2016. De op Curaçao geboren verdediger heeft onder meer twee landstitels met PSV en de Duitse beker met Eintracht Frankfurt op zijn erelijst staan.