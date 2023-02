Gakpo dolblij met eerste goal voor Liverpool: 'Moest langer wachten dan gehoopt'

Cody Gakpo is blij en opgelucht dat hij eindelijk zijn eerste doelpunt voor Liverpool heeft gemaakt. De voormalig PSV'er was maandagavond belangrijk door in de met 2-0 gewonnen derby tegen Everton de tweede treffer te maken.

Gakpo had sinds zijn winterse overstap naar Liverpool na zes wedstrijden nog geen goal of assist op zijn naam staan. Tegen Everton scoorde hij vlak na rust van dichtbij op aangeven van Trent Alexander-Arnold.

"Ik ben opgelucht. Het was een belangrijk voor mij persoonlijk, maar ook voor het team", zei Gakpo tegen Viaplay. De Oranje-international merkte dat zijn ploeggenoten hem zijn doelpunt erg gunden.

"We zijn er echt voor elkaar", vertelde hij over de eenheid in de ploeg. "Ik heb iets langer op mijn eerste goal moeten wachten dan gehoopt, maar hij is er nu en ze waren blij voor me."

'We zaten in een moeilijke fase'

Tegen Everton liet Liverpool soms weer iets zien van de oude vorm, die al een tijdje weg was bij de ploeg van manager Jürgen Klopp. 'The Reds' staan slechts negende in de Premier League.

"Iedereen weet dat we in een moeilijke fase zaten. Daar moeten we uitkomen", zei Gakpo. "Dan is het fijn om zo te presteren en ook nog zelf te scoren. In de derby tegen Everton is dat extra belangrijk."