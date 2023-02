Inter verspeelt punten bij Sampdoria en ziet koploper Napoli verder uit zicht raken

Internazionale heeft maandag opnieuw punten verspeeld in de Serie A. De ploeg van basisklant Stefan de Vrij en invaller Denzel Dumfries wist niet te winnen van degradatiekandidaat Sampdoria: 0-0. Hierdoor loopt koploper Napoli verder uit.

Ook in de tweede helft vielen geen goals. In de zeventigste minuut was Dumfries dicht bij de openingstreffer, maar zijn schot werd van richting veranderd en ging naast. De grootste kans in het tweede bedrijf was voor Inter-middenvelder Hakan Çalhanoglu. In de 83e minuut haalde de Turk hard uit, maar ook zijn schot ging naast.