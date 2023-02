Gakpo heeft met eerste goal voor Liverpool belangrijk aandeel in zege op Everton

Cody Gakpo heeft maandag in de Premier League eindelijk zijn eerste doelpunt voor Liverpool gemaakt. De Nederlandse aanvaller zorgde voor de tweede goal van zijn ploeg in de met 2-0 gewonnen Merseyside-derby tegen Everton.

De 23-jarige Gakpo stond kort na rust op de juiste plek om bij de tweede paal een afgemeten voorzet van Trent Alexander-Arnold binnen te tikken. Het was de zevende keer dat de flankspeler in actie kwam voor Liverpool.

Voor Gakpo, die vanwege zijn lage rendement flink werd bekritiseerd in Engeland, was het de eerste keer dat hij belangrijk kon zijn voor zijn nieuwe werkgever. Hij kwam vorige maand voor 42 miljoen euro over van PSV, maar had tot maandag niet gescoord en ook nog geen assist afgeleverd.